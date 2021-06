Unwetter und Gewitter drohen

Offenbach - Schwülwarme Luft und Tiefdruckgebiete in ständigem Wandel machen den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) derzeit die Vorhersage schwer. Denn während die Wahrscheinlichkeit für Gewitter und Unwetter hoch ist, ist eine Prognose über deren Lage schwer.

Kann der EM-Klassiker Deutschland-England bei schönstem Biergartenwetter draußen verfolgt werden oder droht ganz unabhängig vom Ergebnis der Fußballabend ins Wasser eines Starkregens zu fallen?

Die Meteorologen gehen davon aus, dass sich am Dienstag schauerartiger und teils gewittriger Regen von der Mitte Deutschlands in den Norden verlagert. Nur im Nordosten ist es überwiegend heiter.

Im Tagesverlauf werden auch im Südwesten neue teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr erwartet, die sich bis zum Abend zur Mitte ausbreiten. Dabei liegen die Höchsttemperaturen in der Westhälfte Deutschlands bei 20 bis 26 Grad, im Osten wird es 26 bis 32 Grad, warm.

In der Nacht zu Mittwoch ziehen von Bayern über Thüringen und Hessen bis nach Nordrhein-Westfalen Gewitter mit Unwettergefahr. Schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter sind auch am Mittwoch zu erwarten. Vor allem im Nordosten könnte Starkregen auftreten.

DWD-Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Montag, 28.6.2021: Am Abend einzelne Gewitter. Neben einigen Wolkenfeldern viel Sonne. Am Abend einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturanstieg auf 30 bis 32, im Harz auf 25 bis 30 Grad. Schwacher Ostwind. In der Nacht zum Dienstag zunehmend stark bewölkt aber zunächst niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte von Südwesten her gebietsweise schauerartiger, teils gewittriger Regen. Temperaturrückgang auf 18 bis 15 Grad. Schwachwindig.

Dienstag, 29.06.2021: Am Dienstag zunächst stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise schauerartige und gewittrige Regenfälle, im Tagesverlauf nach Nordosten abziehend. Gegend Abend mehr Sonne und meist trocken. Bei überwiegend schwachem Wind Tageshöchstwerte zwischen 29 und 33, im Harz zwischen 25 und 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt und zunächst weitgehend niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte im Süden gebietsweise schauerartiger, teils gewittriger Regen wahrscheinlich. Minima zwischen 18 und 14 Grad. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen schwachwindig.

Mittwoch, 30.06.2021: Am Mittwoch stark bewölkt, zeitweise Schauer und Gewitter. Bei mäßigem Nordwestwind Maxima zwischen 25 und 28, im Harz zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag teils stark, teils gering bewölkt und einzelne Schauer. niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Donnerstag, 01.07.2021: Am Donnerstag bedeckt und schauerartig verstärkte und teils gewittrige Regenfälle. Bei schwachem westlichem Wind Höchstwerte zwischen 22 und 24, im Harz zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag bei geschlossener Wolkendecke weitere teils kräftige Regenfälle. Örtlich auch gewittrig durchsetzt. Tiefstwerte zwischen 14 und 12, im Harz bis 10 Grad. (mz/dpa)