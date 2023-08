Unwetter in Halle: 202 Einsätze in der Nacht

Halle - Wegen des heftigen Unwetters über Halle sind die Feuerwehren in der Nacht zu Samstag zu 202 Einsätzen ausgerückt. Die meisten Alarmierungen gingen auf Wasserschäden (150 Mal) und umgestürzte Bäume (41 Mal) zurück, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Dazu seien vier Alarmierungen wegen Sturmschäden und vereinzelt wegen kleinerer Hilfeleistungen gekommen. „Nach aktuellem Kenntnisstand gab es keine Verletzten in unmittelbarer Folge des Unwetters“, hieß es.

Aufgrund der Vielzahl von Notrufen war die Leitstelle am Freitagabend personell verstärkt worden. Ein Einsatzschwerpunkt lag den Angaben zufolge in Halle-Neustadt, wo mehrere Hauptverkehrsadern durch umgestürzte Bäume blockiert waren. Insgesamt waren in der Nacht 219 Kräfte der Berufsfeuerwehren und aller elf Freiwilligen Wehren der Stadt im Einsatz.

Beim „Laternenfest“ wurde der Betrieb auf zwei von drei Bühnen am Freitagabend eingestellt, weil diese beschädigt wurden und nicht mehr bespielbar waren.