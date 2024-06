Die Keller laufen voll und ein herabhängender Ast muss entfernt werden: Die Region Hannover ist in der Nacht zu Sonntag vom Unwetter getroffen worden.

Hannover - In der Region Hannover samt der Landeshauptstadt hat es aufgrund des Unwetters 95 Einsätze gegeben. Das teilte die Feuerwehr Hannover am Sonntagmorgen mit. Insgesamt zählten die Einsatzkräfte von Mitternacht bis in den Sonntagmorgen 266 Notrufe.

Es gab einen Einsatz wegen des Brands eines Einfamilienhauses. Sieben Einsätze zählte die Feuerwehr wegen vollgelaufenen Kellern. Ein herabhängender Ast im Stadtteil Mitte musste entfernt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es durch die unwetterbedingten Einsätze keine Verletzten.