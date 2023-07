Berlin - Nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter in Berlin am Montagabend rechnet die Feuerwehr damit, dass sie noch die ganze Nacht im Einsatz sein wird. Das teilte sie gegen 22.15 Uhr bei Twitter mit. Es seien bisher 358 wetterbedingte Notrufe eingegangen.

Wie ein Sprecher berichtete, handle es sich in den meisten Fällen um Einsätze im Zusammenhang mit abgeknickten oder umgestürzten Bäumen. In Marienfelde würden Teile vom Dach einer Lagerhalle fehlen, in Prenzlauer Berg seien Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Alle Freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen.