Hannover - Ein Unwetter hat in Teilen Niedersachsens Spuren hinterlassen: In Delmenhorst schlug am Sonntag ein Blitz ein und verletzte acht Mitglieder einer Familie - zwei davon lebensgefährlich. Im Landkreis Diepholz brach während eines Gewitters ein Brand in einem Wohnhaus aus, in Bremen rückte die Feuerwehr mehr als 60 Mal wegen starken Regens aus, außerdem musste der zweite Renntag der 144. Bad Harzburger Galopprennwoche abgebrochen werden. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes soll es in der laufenden Woche etwas kühler werden.

In einem Park in Delmenhorst schlug ein Blitz ein und verletzte eine Familie, die unter einem Baum saß. Ein 5-jähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen wurden reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neue Erkenntnisse zu ihrem Zustand gab es zunächst nicht, wie die Polizei heute mitteilte. Die 38-jährige Mutter, ihr 40-jähriger Mann, eine 2- und eine 9-jährige Tochter, ein 12-jähriger Sohn und ein 31-jähriger Verwandter kamen ebenfalls in Kliniken.

Familie sucht Schutz unter Baum

Die Familie hielt sich den Angaben zufolge an einem öffentlichen Grillplatz auf und suchte am Nachmittag Schutz vor dem einsetzenden Unwetter. Als die Erwachsenen und Kinder Zuflucht unter einem Baum gefunden hatten, schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein. Bei dem Rettungseinsatz wurden zwei Rettungshubschrauber, sechs Notarztwagen, fünf Rettungswagen und zahlreiche Feuerwehrkräfte zum Einsatzort entsandt.

Regnet es bei einem Gewitter stark, suchen Menschen häufig Schutz unter Bäumen. Manche achten dabei sogar auf die Baumart, denn sie denken an den Volksmund: „Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen.“ Doch Blitze schlagen sehr wohl in Buchen ein. Sie wirken nur danach oft nicht so zerfetzt, weil sich bei Starkregen außen am Baum ein Wasserfilm bildet, der als Blitzableiter fungiert. Das Wasser läuft am Stamm entlang, weil die Äste der Krone oben schräg abzweigen und die Rinde glatt ist. Doch Blitze schlagen immer in den höchsten Punkt ein - ist die Buche der höchste Baum in einem Park, schlagen sie dort ein.

Feuer zerstört Dachstuhl

Auch verfügen alte Laubbäume in der Regel über starke Äste, die bei heftigem Wind herunterfallen können. Nadelbäume werden eher komplett umgeworfen. Es wird davon abgeraten, unter Bäumen Schutz zu suchen. Falls man aber in einem Wald vom Gewitter überrascht wird, sollte man sich unter Bestände mit jungen, niedrigen Bäumen begeben. Viel besser geeignet aber sind Gebäude oder Autos.

In einem Haus in Scholen im Kreis Diepholz brach bei einem Gewitter ein Brand aus. Der Dachstuhl des Wohnhauses habe kurz nach einem Blitz und lautem Donner angefangen zu brennen, teilte die Polizei nach Zeugenaussagen mit. Ob der Blitz der Auslöser für das Feuer war, könne derzeit nicht festgestellt werden. Der Dachstuhl wurde fast komplett zerstört, der Schaden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Wetterdienst: Es wird kühler

Die Feuerwehr Bremen rückte nach eigenen Angaben mehr als 60 Mal wegen des starken Regens aus. In den meisten Fällen mussten die Einsatzkräfte demnach vollgelaufene Keller abpumpen. Verletzte gab es nicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es zunächst nicht mehr so warm wie zuvor. In der Nacht zum Dienstag seien zwischen Ostfriesland und Emsland neue Schauer und Gewitter zu erwarten. Der Dienstag werde im Osten des Landes anfangs noch freundlich ausfallen, aus westlicher Richtung verdichteten sich aber die Wolken und nachfolgend setze teils ergiebiger gewittriger Regen ein. An der See sollen die Temperaturen 21 Grad erreichen, in Bremen 24 Grad und in Braunschweig 25 Grad. In der Nacht zu Mittwoch seien neben Auflockerungen noch einzelne Schauer möglich, die Tiefstwerte liegen um 13 Grad, an der See um 15 Grad.