Unwetter am Freitag in Niedersachsen möglich

Hannover/Bremen - Zu Gewittern kann es am Freitag nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen kommen. Vor allem für den Nachmittag wird eine auflebende Gewitteraktivität erwartet mit einem Schwerpunkt westlich der Weser und des Weserberglands. Sturmböen, Hagel und Starkregen sind gering wahrscheinlich. An der See werden Windböen und vereinzelt auch stürmische Böen erwartet. Der Wind werde im Tagesverlauf nachlassen. Die Temperaturen sollen höchstens zwischen 16 bis 21 Grad liegen.

Der Samstag soll zunächst bedeckt und trüb werden, auch Regen wird erwartet. Dem DWD zufolge lockern sich die Wolken auf. Im äußersten Südwesten und Süden soll es örtlich Gewitter geben. Es wird von Höchsttemperaturen bis 20 Grad ausgegangen.