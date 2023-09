Osnabrück - Wegen des Verdachts, illegal Kredit- und Girokarten an Geldautomaten ausgelesen zu haben, ist ein aus Bohmte bei Osnabrück stammender Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 36-Jährige sei in der vergangenen Woche festgenommen worden, nachdem eine Polizeibeamtin ihn in einer Bankfiliale entdeckt hatte, teilte die Polizei Osnabrück am Dienstag mit. Der Mann habe mit einer nachgemachten Karte Geld überwiesen.

Seit Juni dieses Jahres seien mehrere Strafverfahren wegen dieser sogenannten Skimming-Delikte gegen einen männlichen Beschuldigten geführt worden. Alle Strafanzeigen hatten dieselbe Bankfiliale in der Osnabrücker Innenstadt zum Tatort.

In dem Auto des 36-Jährigen fanden die Ermittler 20 Karten mit Magnetstreifen und zwei sogenannte Skimming-Module. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten noch ein weiteres Modul, mehrere vorbereitete Kameramodule mit der Aufschrift der Bank sowie eine vierstellige Summe Bargeld. Ein Untersuchungsrichter erließ noch am selben Tag den Haftbefehl.