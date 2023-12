Dresden - Das Sächsische Sozialministerium hat in diesem Jahr die Investitionen der Krankenhäuser in Sachsen mit 193 Millionen Euro unterstützt. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, seien damit unter anderem Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen finanziell gefördert worden. Allein 150 Millionen Euro gingen dabei an den geplanten Neubau des Herzzentrums Dresden.

Bislang flossen in der aktuellen Legislaturperiode insgesamt etwa 400 Millionen Euro an die Krankenhäuser. In den kommenden Jahren sollen die Investitionen weiter steigen, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung. Für 2024 würden hierfür weitere 64,45 Millionen Euro zur Verfügung stehen.