Auftaktveranstaltung der Initiative „Weltoffenes Thüringen“ am 25. Januar in Jena.

Erfurt - Das im Kampf gegen Rechtsextremismus und in Sorge um die Demokratie gegründete Bündnis „Weltoffenes Thüringen“ wächst. Seit der Gründung hat sich die Zahl der Unterstützer verdoppelt, wie das Bündnis am Donnerstag mitteilte. Inzwischen seien es mehr als 7000 Vereine, Unternehmen, Kommunen, Feuerwehren und Einzelpersonen. Das Bündnis war Ende Januar in Jena gegründet worden. Inzwischen hätten sich in allen Landesteilen Arbeitsgruppen gebildet. Im Jahr von Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen in Thüringen plant das Bündnis verschiedene Aktionen und Veranstaltungen.

Unter anderem würden Aktionstage eine Woche vor der Kommunalwahl und der Landtagswahl mit landesweiten Familienfesten und Demonstrationen organisiert. Am 1. September, dem Tag der Landtagswahl, ist ein Bürgerfest am Landtag geplant. Ende April beschäftigt sich eine Fachtagung in Weimar mit Ursachen des Rechtsrucks und Gegenstrategien.