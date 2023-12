Bielefeld - Vom 62-jährige Unternehmer Jörg D. aus Hüllhorst bei Minden gibt es trotz Öffentlichkeitsfahndung immer noch kein Lebenszeichen. „Es gibt nur wenige Hinweise. Wir suchen ihn immer noch“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Bielefeld. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Familienangehörige hatten den 62-Jährigen als vermisst gemeldet.

Die Mordkommission „Cayenne“ sucht nach ihm und seinem weißen SUV mit dem Kennzeichen MI-JD 9999. Der Unternehmer wird seit dem 18. Oktober vermisst. An dem Tag soll er in Hüllhorst ein Firmengebäude an einen Nachmieter übergeben haben.

Das Mobiltelefon des Verschwundenen war vier Tage später, am 22. Oktober, im niedersächsischen Melle geortet worden. Dort hatte an einem Sportplatz in einem Wohngebiet auch sein Wagen gestanden - ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Einen Tag später war das Auto verschwunden.

Das Mobiltelefon des Vermissten ist seit dem 23. Oktober ausgeschaltet. Es wurde zuletzt im äußersten Südwesten Niedersachsens nahe der niederländischen und der nordrhein-westfälischen Grenze geortet, als es sich am Autobahnkreuz Schüttorf aus dem deutschen Mobilfunknetz ausgebucht hatte.

Der Vermisste hatte seinen Lebensmittelpunkt in Bulgarien. Die bulgarischen und die niederländischen Behörden seien informiert worden. Hinweise auf den Gesuchten oder seinen Wagen nimmt die Mordkommission „Cayenne“ entgegen.