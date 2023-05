Dresden - Für neue Technologien und deren Markteinführung stehen Unternehmen in Sachsen in den kommenden Jahren bis zu 740 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Das Geld verteile sich auf verschiedene Förderprogramme, die unter anderem von der Europäischen Union mitfinanziert würden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Mit den Programmen zur Technologieförderung würden sächsische Unternehmen bei der Forschung, Entwicklung und Innovation unterstützt, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Neben der Technologieförderung gehe es auch darum, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Die Programme laufen den Angaben zufolge bis 2027.