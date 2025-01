In Sachsen-Anhalt sollen Firmen, an denen das Land beteiligt ist, Einsparpotenziale bei Kosten und Emissionen heben.

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt dringt darauf, dass Unternehmen mit Landesbeteiligung nachhaltiger werden. Dazu entwickelten die Firmen zurzeit entsprechende Strategien, teilte das Finanzministerium mit. Die Landesregierung habe ein strategisches Rahmenkonzept beschlossen.

Ein gut aufgesetztes Nachhaltigkeitsmanagement beschäftige sich mit Risiken, die für das Unternehmen aufgrund von Umwelt- oder Sozialfaktoren entstehen können, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU). Zugleich würden Einsparpotenziale bei Kosten und Emissionen gehoben.

Das Land ist aktuell an 50 Gesellschaften in privater Rechtsform sowie an 16 Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt, welche in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Dazu gehören etwa die Agrarmarketinggesellschaft, die Investitions- und Marketinggesellschaft, die Landesenergieagentur und die Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft.