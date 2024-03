Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei einem Brand in der Flüchtlingsunterkunft am ehemaligen Flughafen Tegel im Einsatz.

Berlin - Nach dem Brand in einem großen Wohnzelt der Flüchtlingsunterkunft Berlin-Tegel ist eine alternative Unterbringung der betroffenen Menschen nach offiziellen Angaben sichergestellt. Die für bis zu 7000 Menschen ausgelegte Unterkunft sei aktuell mit etwa 4500 Menschen belegt, sagte eine Sprecherin des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Dienstag. Daher sei für die rund 300 in Sicherheit gebrachten Geflüchteten aus dem fraglichen Zelt in anderen Hallen vor Ort ausreichend Platz. Laut LAF handelt es sich um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.