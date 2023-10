Leipzig - Nach einer Farbattacke von Klimaaktivisten auf ein Gebäude der Universität Leipzig erstattet die Hochschule Anzeige. Das teilte die Universität am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die Universität Leipzig verurteilt die Aktion der Letzten Generation“, erklärte Sprecher Ulf Walther. Diese Art des Protestes sei kein legitimes Mittel, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Bereits am Vormittag hätten die Reinigungsarbeiten begonnen. Zur Höhe des Sachschadens könnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Universitätsbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. Mehrere Personen hatten am Montagmorgen Farbe an das Gebäude gekippt.