In der Jugend spielte der Südkoreaner beim FC Bayern. Einige Stars waren ihm eine Hilfe - und einen heutigen Teamkollegen lernte er auch besser kennen.

Berlin - Union Berlins Offensivspieler Wooyeong Jeong holte sich in seiner Jugend beim FC Bayern Tipps von Thomas Müller und Joshua Kimmich. Die Superstars Arjen Robben und Franck Ribéry seien etwas zurückhaltender gewesen, doch Kimmich und Müller hätten viel gesprochen, sagte der Südkoreaner in einer Medienrunde. „Deswegen habe ich sie viel gefragt.“

Der 25-Jährige spielte ab 2018 mehrere Jahre bei den Münchnern für die U19 und die zweite Mannschaft. Auch bei den Profis kam er zu einem Einsatz. Die Erfahrung war für den Angreifer sehr wichtig. „Ich habe immer mit den Profis trainiert“, sagte er. Es habe ihm viel geholfen, mit so guten Spielern zusammen zu trainieren.

Die Verbindung mit Hollerbach passt

In München lernte er auch seinen heutigen Mitspieler bei Union, Benedict Hollerbach, kennen. „Er macht immer Späße in der Kabine“, sagte Jeong. Die beiden würden sich auch gut auf dem Platz verstehen. Bei der Niederlage gegen Leverkusen legte Hollerbach dem Südkoreaner das zwischenzeitliche 1:1 auf.

Wooyeong Jeong hat sich bei Union unter Bo Svensson festgespielt und wurde in fast allen Spielen eingesetzt. Über seine Zukunft will sich die Leihgabe vor der Rückkehr zu seinem eigentlichen Club VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) keine allzu großen Gedanken machen.

„Ich bin glücklich, hier zu sein“, sagte er. „Ich denke nicht zu viel über diese Sachen nach, weil ich dann nicht so gut spielen kann.“ Jeong ist noch bis zum Sommer an Union verliehen. Einem Bericht der „Bild“ zufolge sollen die Berliner eine Kaufoption besitzen.