Kevin Volland hat seinen meisten neuen Kollegen bei Union Berlin etwas voraus. Er hat schon in der Champions League gespielt. Einen spanischen Traum will sich der Stürmer jetzt aber selbst erfüllen.

Unions Volland will „die dicken Dinger“ in der Königsklasse

Berlin/Monaco - Kevin Volland hofft auf absolute Top-Gegner für den 1. FC Union in der Champions League und wünscht sich selbst Real Madrid oder den FC Barcelona als Kontrahenten. „Ich habe ja schon zwei Jahre Champions League gespielt. Im ersten Jahr war es auch so, da wünscht man sich die dicken Dinger“, sagte der neue Offensivspieler des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Auslosung der Gruppenphase der Königsklasse am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco.

Volland war vor wenigen Wochen von der AS Monaco zu den Eisernen gewechselt. In der Champions League spielte der 31-Jährige in den Jahren 2016/17 und 2019 insgesamt zwölf Mal für Bayer Leverkusen. Er gehört somit wie auch Robin Gosens, Josip Juranovic und Robin Knoche zu den wenigen Akteuren im Kader von Trainer Urs Fischer, die bereits Erfahrung in Europas wichtigstem Fußball-Wettbewerb haben. „Allein Champions League zu spielen, für die Jungs, die das noch nie gespielt haben, das ist schon geil“, sagte Volland.

Union ist bei der Zeremonie im Grimaldi Forum des Fürstentums als Neuling in der Königsklasse im schlechtesten Topf 4. Es könnte somit zu sehr attraktiven Gruppen kommen: FC Barcelona, Manchester United, AC Mailand oder Manchester City, Real Madrid und Lazio Rom wären mögliche Konstellationen. Allerdings wäre auch eine eher leichte Gruppe mit Feyenoord Rotterdam, FC Porto und Roter Stern Belgrad möglich.

„Wenn Du in eine Gruppe kommst, in der du realistisch bestehen kannst, dann hat das schon noch was, noch ein Achtelfinale zu spielen in der Champions League“, sagte Volland. Aber: „Viele wünschen sich die großen Namen und es werden auch zwei große kommen, denke ich mal“, fügte er an. Und ohnehin: „Allein Champions League, egal wo du spielst, ist cool.“