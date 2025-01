Berlin - Für Kapitän Christopher Trimmel kann der große öffentliche Fokus auf Neu-Trainer Steffen Baumgart dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin durchaus helfen. „Wenn der Fokus mehr auf dem Trainer sitzt und er auch ein Typ ist, der gerne Verantwortung übernimmt, sich gerne vor die Mannschaft stellt. Das macht vieles einfacher. Nicht für jeden Spieler, aber für den einen oder anderen“, sagte der Österreicher vor dem ersten Pflichtspiel der Berliner unter Baumgart am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky).

Baumgart war in der Winterpause Nachfolger von Bo Svensson geworden. In Köpenick ist ein kleiner Hype um den 53-Jährigen entstanden, der seit seiner Zeit als Spieler bei Union von den Fans verehrt wird. Auch medial ist das Interesse am Typen Baumgart groß.

Klare Ansagen von Baumgart

„Er ist ein sehr lauter, kommunikativer Trainer, der Dinge sofort anspricht. Er ist sehr klar. Du hast als Spieler wenig Interpretationsspielraum in seinen Vorgaben, sondern er will es genau so haben und so wird es auch gemacht“, beschrieb Trimmel den Stil des neuen Trainers. „Und er begründet und definiert seine Sachen sehr gut, sodass es auch verständlich ist.“ Es sei „sehr viel Feuer drin, weil er halt schon auch ein sehr emotionaler Trainer ist.“

Viel Anlaufzeit hat Baumgart wegen der kurzen Winterpause nicht. Union muss dringend punkten. Die Berliner konnten keines ihrer letzten acht Ligaspiele gewinnen. Als Zwölfter drohen sie, in den Abstiegskampf zu geraten.