Berlin - Champions-League-Teilnehmer Union Berlin steigt am 3. Juli wieder ins Training ein. Nach umfangreichen medizinischen und sportlichen Tests geht es danach wie gewohnt zunächst ins Kurztrainingslager im brandenburgischen Bad Saarow (6.-9. Juli), teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Auch mehrere Testspiele sind schon terminiert, bei einigen stehen auch die Gegner schon fest. Insgesamt absolvieren die Berliner in der Vorbereitung sieben Tests.

Am 12. Juli treten die Köpenicker beim Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde an. Drei Tage später reist Union zum ungarischen Club Zalaegerszegi TE FC. Zweitligist Holstein Kiel kommt am 22. Juli ins Stadion An der Alten Försterei.

Das längere Sommer-Trainingslager führt die Berliner auch in diesem Jahr nach Österreich. Zwischen dem 24. Juli und dem 2. August weilen die Eisernen in Bramberg am Wildkogel. Den Pflichtspielauftakt gibt es zwischen dem 11. und 14. August in der ersten Runde des DFB-Pokals. Eine Woche später beginnt die neue Bundesliga-Saison.