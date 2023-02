Amsterdam - Der 1. FC Union Berlin soll das Europa-League-Spiel bei Topclub Ajax Amsterdam nach Aussage seines Fußballtrainers Urs Fischer genießen, sich gleichzeitig aber auch eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel verschaffen. „Dieses Spiel haben sich die Mannschaft und der Verein verdient. Natürlich sollte man das auch ein bisschen genießen“, sagte der 56-Jährige am Mittwoch vor der Partie in der K.o.-Runde am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+). „Aber wenn es morgen losgeht, geht es darum, sich eine gute Ausgangslage zu schaffen, dass du im Rückspiel die Möglichkeit hast, eine Sensation zu schaffen.“

Den niederländischen Rekordmeister sieht Fischer als sehr schwierige Aufgabe für den Tabellenzweiten der Bundesliga. „Für mich ist das eine Champions-League-Mannschaft. Hochtalentiert, mit dem ein oder anderen Unterschiedsspieler“, sagte er. „Sie sind es gewohnt, viel Ballbesitz zu haben.“ Amsterdam löse Drucksituationen auch dank der individuellen Qualität sehr gut.

Seit dem Trainerwechsel zu John Heitinga hat Ajax vier Spiele in Serie gewonnen. „Sie haben mit dem Wechsel an Stabilität gewonnen“, betonte Fischer. Sie müssten sehr viel richtig machen, „damit wir noch eine Chance auf das Rückspiel haben“. Am Donnerstag in einer Woche steht die zweite Partie um den Einzug ins Achtelfinale im Stadion An der Alten Försterei an.

Auch für Fischer selbst ist das Spiel etwas Besonderes. „Natürlich macht das auch was mit mir. Wir spielen ein K.o.-Spiel gegen Ajax. Das ist etwas Außergewöhnliches. Nach den ersten beiden Spielen in der Gruppenphase sah es nicht so gut aus“, sagte er. Sein Team kann nach sechs Siegen aus sechs Spielen in diesem Jahr selbstbewusst in Amsterdam an- und auftreten.