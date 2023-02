Berlin - Der 1. FC Union Berlin steht vor dem wichtigsten internationalen Spiel in der Vereinsgeschichte. Gegen den niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam wollen die Eisernen am Donnerstag (21. 00 Uhr/RTL) den Einzug ins Achtelfinale der Europa League perfekt machen. Nach dem 0:0 im Hinspiel muss der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga im Stadion an der Alten Försterei gewinnen. Bei einem Unentschieden würde die Partie in die Verlängerung und bei weiterem Gleichstand ins Elfmeterschießen gehen. Bei einer Niederlage wäre der Europacup für Union in dieser Saison vorbei.

Personell hat Trainer Urs Fischer viel Auswahl. Mittelfeldspieler András Schäfer fehlt weiterhin wegen seiner Fußverletzung. Ein Einsatz von Niko Gießelmann war unklar. Der Außenverteidiger musste das Abschlusstraining am Mittwoch abbrechen. Verteidiger Diogo Leite hat seine Krankheit, die ihn am Sonntag gegen Schalke 04 zur Pause zwang, hingegen überwunden. Der Portugiese soll gleich wieder in der Startelf der Unioner stehen. „Er kann zumindest beginnen. Das sieht gut aus, er hat sich gut erholt“, sagte Fischer.

Setzt sich Union durch, würde der nächste Europacup-Gegner schon am Freitag bei der Auslosung der UEFA bestimmt werden.