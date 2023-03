Lissabon - Diogo Leite vom 1. FC Union Berlin steht erstmals im Aufgebot der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft. Der neue Trainer Roberto Martínez nominierte den Abwehrspieler am Freitag in Lissabon für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo treffen auf dem Weg zum Turnier 2024 in Deutschland am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an. Neben Leite stehen auch João Cancelo (FC Bayern München) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) aus der Bundesliga im Kader.

Der 24-jährige Leite hatte bereits verschiedene Jugend-Nationalmannschaften der Portugiesen durchlaufen und mit der U17 die Europameisterschaft gewonnen. Auch in der U21 war der Verteidiger Leistungsträger. Für das A-Nationalteam war er zuvor allerdings noch nicht nominiert worden.