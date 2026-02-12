Sentimentalität liegt Steffen Baumgart in diesem Fall gar nicht. Gegen seine alte Liebe bleibt der Union-Trainer völlig abgeklärt, freut sich mehr für Rani Khedira.

Berlin - Die Vergangenheit beim Hamburger ist für Steffen Baumgart abgehakt – für den Union-Trainer gibt es nur ein Ziel. „Es geht darum, Punkte zu holen: Fokus HSV, Fokus gutes Spiel, Fokus gutes Ergebnis“, sagte der 54-Jährige vor der Rückkehr ins Volksparstadion am Samstag (15.30 Uhr/Sky) völlig abgeklärt. Neun Monate war Baumgart Trainer bei seiner großen Liebe, den Aufstieg schaffte dann aber erst sein damaliger Assistent Merlin Polzin.

Union wartet in diesem Jahr noch auf einen dreifachen Punktgewinn, ist seit sechs Spielen sieglos bei vier Remis. Der seit vier Spielen unbezwungene Aufsteiger aus Hamburg hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen, sendete mit dem 2:2 gegen Bayern München zuletzt ein Achtungszeichen und ließ einen 2:0-Erfolg beim Tabellenletzten Heidenheim folgen. Mit einem weiteren Sieg würde der Europapokalsieger der Landesmeister von 1983 an den Köpenickern in der Tabelle vorbeiziehen.

„Der HSV hat ein sehr gutes Umschaltspiel und kommt immer besser in der Bundesliga an“, sagte Baumgart, der trotz der großen Verbundenheit auf einen Austausch verzichtet. „Sie haben klare Abläufe und gute Einzelspieler. Darauf müssen wir achten und unser Ding machen.“

Khedira vor Einsätzen für Tunesien

Baumgart setzt dabei unter anderem auf die Fähigkeiten von Rani Khedira. Der Mittelfeldspieler steht vor der Länderspielpremiere mit dem WM-Teilnehmer Tunesien und war schon zu Besuch in der tunesischen Botschaft in Berlin. „Er kämpft drum. Die Möglichkeit scheint im Laufen zu sein und die Zielsetzung ist klar für ihn“, sagte Baumgart.

Allerdings schränkte der Trainer ein, dass noch viel Zeit bis zum Sommer vergehen würde, ehe es so weit sei: „Im Fußball geht es schnell. Aber wir würden uns freuen, wenn er mitfährt.“

Burke wieder dabei

Auf der Fahrt nach Hamburg wird auch Oliver Burke wieder dabei sein. Der zuletzt angeschlagene Stürmer hat in dieser Woche wieder mittrainieren können und ist wieder eine Option für den Kader.

Ebenso klar ist für Baumgart, dass Leopold Querfeld weiterhin der Elfmeterschütze der Berliner sei. Der 22 Jahre alte Österreicher hatte beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Freitag viel Glück bei der Verwandlung des Strafstoßes, was ihm einige Kritik einbrachte.

Für Baumgart ist die Sache ausgeräumt: „Querfeld ist weiter unser Schütze. Er ist klar im Kopf und hat alles richtig gemacht, denn der Ball war drin.“