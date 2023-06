Berlin - Maria Cristina Lange wechselt vom Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam zu den Frauen des 1. FC Union Berlin in die Regionalliga. „Als Berlinerin weiß ich natürlich, was es bedeutet, das Trikot des 1. FC Union Berlin zu tragen“, sagte die Offensivspielerin in einer Mitteilung am Donnerstag.

Lange spielte einst beim Berliner SC, 2017 wechselte die mittlerweile 23-Jährige zum VfL Wolfsburg II in die 2. Bundesliga. 2019 unterschrieb sie einen Vertrag beim Bundesligisten SGS Essen. Zwei weitere Jahre später ging Lange zu RB Leipzig, fiel wegen einer Verletzung aber fast ein Jahr aus. Seit Januar dieses Jahres spielte sie für die Potsdamerinnen.