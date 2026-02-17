Vor dem Bundesliga-Duell mit Bayer Leverkusen sind beim 1. FC Union Berlin mehrere Abwehrspieler angeschlagen.

Berlin (dpa/bb) – Das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat erneut ohne mehrere Verteidiger stattgefunden. Bei der Einheit heute mittag fehlten verletzungsbedingt Diogo Leite, Tom Rothe und Robert Skov.

Mit Josip Juranovic kam ein vierter Abwehrmann erst zum Ende für ein kurzes individuelles Lauftraining auf den Platz. Aber auch der Kroate dürfte für das nächste Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen mit großer Wahrscheinlichkeit ausfallen.

Das Training, bei dem Ersatz-Torwart Matheo Raab krankheitsbedingt passen musste, fand auf dem Hauptrasen im Stadion An der Alten Försterei statt. Beim eigentlichen Trainingsgelände wird in diesen Tagen der Rasen ausgetauscht. Aber noch in dieser Woche sollen die Profis auf ihren gewohnten Übungsplatz zurückkehren.