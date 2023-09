Berlin - Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin hat es als „eine Herausforderung“ bezeichnet, wenige Tage vor dem Champions-League-Auftritt bei Real Madrid den Fokus auf das Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg zu lenken. „Sind wir bereit, an das Limit zu gehen und die letzte Konsequenz zu zeigen? Kriegen wir das auch hin, wenn du vier Tage später das Highlight-Spiel hast? Das hoffe ich“, sagte Fischer vor dem Auswärtsspiel bei den punktgleichen Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Ex-Herthaner Lucas Tousart könnte gegen den VfL sein Debüt für die Köpenicker geben. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Juli vom Hauptstadt-Rivalen gekommen und hatte den Saisonstart bei Union verletzungsbedingt verpasst. „Tousart ist sicherlich eine Alternative“, berichtete Fischer. Für ihn sei es wichtig, in den Rhythmus zu kommen. „Das braucht dann auch schon seine Zeit. Aber dann gilt es irgendwann, ihn ins kalte Wasser zu werfen“, sagte Fischer weiter.

Für Star-Neuzugang Leonardo Bonucci kommt ein Einsatz am Samstag hingegen wohl zu früh. „Er hatte keine Vorbereitung. Er macht täglich Fortschritte. Hoffentlich scharrt er mit den Hufen, auch als 36-Jähriger. Mit dem, was er erreicht hat, will er schnellstmöglich auf den Platz - aber mit Vernunft“, äußerte Fischer. Bei Juventus Turin spielte Routinier Bonucci vor seinem Wechsel in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war zuletzt aus dem Kader ausgeschlossen worden.