Trainer Bo Svensson hat das Trainingslager in Neuruppin für intensive Einheiten genutzt.

Berlin (dpa/bb) – Nach dem sechstägigen Trainingslager in Neuruppin wollen die Profis des 1. FC Union Berlin schon bei der Saisoneröffnung das Gelernte weiter auf den Platz bringen. Mit dem neuen Trainer Bo Svensson hat sich auch die Spielweise der Eisernen verändert hin zum Pressingfußball mit schnellen Balleroberungen. „Wir hoffen, dass wir es am Samstag gut im Spiel umsetzen können und wieder einen Schritt machen“, sagte Kapitän Christopher Trimmel vor der Partie gegen Olympique Lyon im Stadion an der Alten Försterei (17.00 Uhr).

Am vergangenen Samstag hatte sich Union 4:4 von den Glasgow Rangers getrennt. „Das letzte Spiel war ein bisschen wild“, betonte der 37 Jahre alte Österreicher rückblickend. Nach dem Remis folgten die intensiven Einheiten im zweiten Trainingslager zur Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. „Es war eine harte Trainingswoche“, meinte Trimmel.

Zum Abschluss hatte Svensson unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren lassen, nachdem an den vorherigen Tagen täglich rund 200 Fans ins Volksparkstadion von Neuruppin gekommen waren.

Im Rahmen einer Doppel-Saisoneröffnung treffen die in die 2. Bundesliga aufgestiegenen Union-Frauen ebenfalls am Samstag (13.00 Uhr) in der Alten Försterei auf Erstligist Werder Bremen. Um 15.30 Uhr werden alle Spielerinnen von Trainerin Ailien Poese auf dem Rasen vorgestellt. Um 16.00 Uhr folgt die Mannschaft von Svensson.

Bisher hat Union über 10.000 Tickets für die erstmals von Frauen und Männern gemeinsam durchgeführte Saisoneröffnung abgesetzt.

Berichte: Puchacz vor dem Absprung

Bei den Männern dürfte der vom Hamburger SV verpflichtete Laszlo Benes zu seinem Union-Debüt kommen. Der Offensivmann trainiert wegen seiner EM-Teilnahme mit der Slowakei erst seit zehn Tagen bei Union mit. Verletzt passen müssen weiterhin Verteidiger Jerome Roussillon (Aufbautraining nach Oberschenkelverletzung) und Angreifer Kevin Volland (Knieverletzung).

Unwahrscheinlich ist auch ein Einsatz von Abwehrmann Tymoteusz Puchacz. Der Leihrückkehrer vom 1. FC Kaiserslautern, der wegen Oberschenkelproblemen in Neuruppin in keiner der öffentlichen Einheiten auf dem Platz gesichtet wurde, soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum Bundesligaaufsteiger Holstein Kiel stehen.