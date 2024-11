Berlin/München - Für den 1. FC Union Berlin steht nur wenige Tage nach dem Pokal-Aus die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe in der Bundesliga an. Die Köpenicker spielen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister Bayern München. Union konnte den FCB noch nie schlagen (drei Remis, sieben Niederlagen), Trainer Bo Svensson aber immerhin schon dreimal. Im DFB-Pokal war Union unter der Woche überraschend an Drittligist Arminia Bielefeld (0:2) gescheitert. In der Liga stehen die Berliner vor dem Spieltag auf Rang vier. Bayern ist Spitzenreiter.

Zweitligist Hertha BSC will seine bislang perfekte Woche krönen. Die Blau-Weißen empfangen den 1. FC Köln am Samstagabend im Olympiastadion (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). 65.000 Fans werden erwartet. Im Pokal warf Hertha am Mittwoch Bundesligist Heidenheim raus (2:1). Am vergangenen Wochenende gewannen die Berliner in Karlsruhe 3:1. Mit einem weiteren Sieg könnte der Hauptstadtclub auf einen Aufstiegsrang springen.