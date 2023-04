Dortmund - Trainer Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin hat bei der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft bei Borussia Dortmund viel Positives gesehen. „Die Leistung macht Mut“, sagte der 57-Jährige zum über weite Strecken der Partie guten Auftritt der Köpenicker am Samstag. „Das war das Gesicht, das wir zeigen müssen, um uns am Schluss für das internationale Geschäft zu qualifizieren“, sagte Fischer.

Union hatte zuletzt dreimal in der ersten Hälfte ihrer Spiele nicht überzeugt oder sie „verschlafen“, wie Fischer es nannte. Die Berliner, die am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt ausgeschieden waren, liegen in der Bundesliga auf Rang drei. Der Rückstand auf den zweitplatzierten BVB vergrößerte sich durch die Niederlage auf fünf Punkte. Der Vorsprung auf Rang sechs beträgt bei noch sieben ausstehenden Spielen zehn Zähler.