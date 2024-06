Berlin - Die Fußballerinnen von Hertha BSC sind nach ihrer Premierensaison in der Regionalliga Nordost erstmals auch für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die Frauen aus Westend, die die Regionalliga-Saison auf dem sechsten Rang abgeschlossen hatten, verdanken die Qualifikation den Köpenickerinnen von Union. Der Nordost-Meister ist am Sonntag nach dem 2:0-Erfolg im Relegations-Rückspiel beim Nord-Meister SV Henstedt-Ulzburg in die zweite Liga aufgestiegen und hat den Herthanerinnen somit Platz gemacht.

Die erste Pokalrunde findet am Wochenende vom 16. bis 18. August statt, die Auslosung wird am 27. Juni vorgenommen.