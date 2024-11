Bundesligist Union Berlin will seinen Europapokal-Platz mit einem Erfolg in Wolfsburg verteidigen. Hertha ist gegen Ulm auf Wiedergutmachung aus. Beim Zweitligisten bahnt sich ein Comeback an.

Trainer Bo Svensson will mit Union erstmals ein Bundesliga-Spiel in Wolfsburg gewinnen.

Wolfsburg/Berlin - Mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg will der 1. FC Union Anschluss an die Spitzenplätze der Fußball-Bundesliga halten. Für den Tabellen-Sechsten geht es im Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch um eine Trendwende. Schließlich erwies sich die Volkswagen Arena bislang als uneinnehmbare Festung für die Eisernen. Union konnte in fünf Anläufen noch nie ein Bundesliga-Match in Wolfsburg gewinnen.

Trainer Bo Svensson steht das gesamte Berliner Personal zur Verfügung. Die Mannschaft ist seit vier Pflichtspielen sieglos und seit drei Partien ohne eigenen Treffer.

Hertha-Fans hoffen auf Reese-Comeback

Hertha BSC hofft nach zuletzt zwei Niederlagen in der 2. Bundesliga auf einen Erfolg gegen den SSV Ulm - und auf eine Rückkehr von Leistungsträger und Publikumsliebling Fabian Reese. Trainer Cristian Fiél ließ einen Einsatz des seit Sommer verletzten Außenspielers im Heimspiel an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) offen. Die Berliner waren zuletzt auf Rang elf abgerutscht.