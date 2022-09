Union-Präsident Zingler: Königsklasse ein „Hirngespinst“

Berlin - Clubpräsident Dirk Zingler warnt angesichts der jüngsten Erfolge vor „Hirngespinsten“ beim 1. FC Union Berlin. „Wenn wir anfangen zu spinnen, wird unser erfolgreicher Weg schnell zu Ende gehen“, sagte Zingler am Samstag kurz vor der Partie um die Tabellenführung gegen den FC Bayern bei Sky. Gefragt worden war der Funktionär nach den Aussichten auf die Champions League - Union hat zuletzt zweimal nacheinander den Europapokal erreicht.

Der Club werde weiter „bodenständig bleiben“, sagte Zingler, der keinen neuen Stand zu den Vertragsverhandlungen mit Trainer Urs Fischer bekanntgeben wollte. Allerdings äußerte er vielsagend, es „müsse viel passieren, um diese erfolgreiche Zusammenarbeit aus freien Stücken zu beenden“. Fischers Vertrag läuft am Saisonende aus, er selbst hatte am Donnerstag gesagt: „Was ich sagen kann: Wir befinden uns in Gesprächen. Schauen wir mal.“