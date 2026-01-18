Nach zwei Remis steht zum Abschluss der ersten englischen Woche für Union das Auswärtsspiel in Stuttgart an. Gegen die Schwaben weisen die Köpenicker eine ausgeglichene Bilanz auf.

Herzogenaurach - Nach zwei Remis gegen Mainz und in Augsburg will Union Berlin zum Abschluss der ersten englischen Woche des neuen Jahres auch beim VfB Stuttgart punkten. Zwar erwartet Steffen Baumgart eine „Riesenherausforderung“ am Sonntag in der MHP-Arena (15.30 Uhr/DAZN), doch sollen die eigenen Stärken zum Erfolg beim Tabellenvierten führen.

Um zwischen den Spielen in Augsburg und Stuttgart gut zu regenerieren, hat Union in Herzogenaurach sein Quartier bezogen, um zusätzlichen Reisestress zu vermeiden. In Stuttgart muss Baumgart Derrick Köhn auf der linken Seite ersetzen, der beim 1:1 in Augsburg kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen hatte. Da Tom Rothe noch verletzt ausfällt, wird die Entscheidung zwischen Josip Juranovic und Stanley Nsoki fallen.

Gegen die wie Union ebenfalls seit vier Ligaspielen unbezwungenen Schwaben weisen die Köpenicker eine ausgeglichene Bundesliga-Bilanz mit jeweils drei Siegen, Remis und Niederlagen auf. Beim 2:1-Sieg im Hinspiel zum Auftakt der neuen Saison erzielte Neuzugang Ilyas Ansah beide Berliner Tore.