Längenfeld - Union Berlins Neuzugang Ivan Prtajin scheut den Konkurrenzkampf mit seinen neuen Bundesliga-Kollegen nicht. „Der größte Unterschied zu meinem früheren Verein ist die höhere Qualität der einzelnen Spieler. Wenn du bessere Mitspieler hast, ist es auch schwieriger für dich selbst. Aber ich glaube an mich. Ich bin da sehr positiv“, sagte der Mittelstürmer im Trainingslager der Berliner im österreichischen Längenfeld.

Dass im Unioner Kader noch weitere klassische Mittelstürmer stehen - unter anderem Neuzugang Chris Bedia oder Rückkehrer Jordan Siebatcheu -, bereitet Prtajin keine Sorge. „Das ist ein großer Club mit großem Konkurrenzkampf. Das ist normal und macht mich bloß besser“, sagte der Kroate, der von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden nach Köpenick wechselte.

Prtajin: Bin ein kompletter Spieler

Nach einer Saison mit einer durchweg schwachen Offensivleistung erhofft sich der Hauptstadt-Club viele Tore von seinem neuen Angreifer. „Ich hatte mehrere Angebote, aber Union war die beste Option für mich. Ich bin jetzt 28 Jahre alt und bin aus mentaler und physischer Hinsicht ein kompletter Spieler. Ich denke, dass ich dem Team helfen kann“, befand Prtajin.

In Tirol wird sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bis zum 19. Juli auf die Bundesliga-Saison vorbereiten. Seit Sonntag ist auch Alex Kral, der den Auftakt wegen eines privaten Termins verpasst hatte, mit dabei. Am Donnerstag (17.00 Uhr) findet in Kematen das einzige Testspiel der Köpenicker im Trainingslager gegen Dynamo Kiew statt.