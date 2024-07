An Spielern mangelt es dem 1. FC Union nicht. Chefcoach Svenssvon hat mehr als zwei Dutzend Profis im Trainingslager dabei. Einer hat keine guten Erinnerungen an den Übungsplatz.

Neuruppin - Mit einer großen Trainingsgruppe hat Bo Svensson die Saisonvorbereitung mit Union Berlin in Neuruppin fortgesetzt. 28 Spieler des Fußball-Bundesligisten standen dem Chefcoach heute im Volkspark-Stadion zur Verfügung. Jérôme Roussillon war nach seinen Oberschenkelproblemen allerdings nur dosiert im Einsatz. Tymoteusz Puchacz blieb zur Belastungssteuerung im Hotel, Kevin Volland fehlte weiter wegen seiner Knieverletzung.

Die Eisernen bereiten sich in dieser Woche in Brandenburg auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga vor. Besonders vertraut, aber nicht in allerbester Erinnerung, ist das Gelände in Neuruppin Josip Juranovic. Der Außenverteidiger hatte dort vor wenigen Wochen mit der kroatischen Nationalmannschaft trainiert. Der WM-Dritte musste aber bereits nach dem Aus in der Gruppenphase wieder abreisen.

Am Samstag (17.00 Uhr) folgt das nächste Testspiel im Stadion an der Alten Försterei gegen Olympique Lyon. Das erste Pflichtspiel steht am 17. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SC Greifswald an. Die Bundesliga-Saison beginnt für Union mit der Auswärtspartie am 24. August bei Svenssons Ex-Club Mainz 05.