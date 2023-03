Berlin - Nach dem Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft haben der 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt vor dem Duell in der Bundesliga einige Wechsel vorgenommen. Union-Trainer Urs Fischer bietet am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr) fünf neue Spieler auf, Frankfurts Trainer Oliver Glasner wechselt drei Mal.

Bei den Gastgebern, die weiterhin auf den erkrankten Kapitän Christopher Trimmel verzichten müssen, laufen im Vergleich zum 0:3 beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise in der Europa League Paul Seguin, Janik Haberer, Niko Gießelmann, Timo Baumgartl und Jordan Siebatheu von Beginn auf. Bei Frankfurt starten Hrvoje Smolcic, Tuta sowie Stürmer Randal Kolo Muani, der bei der 0:3-Niederlage beim SSC Neapel in der Champions League rotgesperrt gefehlt hatte. Der Franzose bildet mit Rafael Borré eine Doppelspitze.