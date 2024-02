Berlin - Der 1. FC Union Berlin und Eigengewächs Mathis Bruns gehen künftig getrennte Wege. Die Köpenicker haben die Leihe des 19 Jahre alten Abwehrspielers an Regionalligist Stuttgarter Kickers beendet und den Vertrag mit Bruns aufgelöst, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mitteilte. Bruns hatte vor der Saison einen Profivertrag bei Union bekommen und war nach Stuttgart verliehen worden. Dort kam er in Pflichtspielen nicht zum Einsatz. Der 19-Jährige hatte seit seiner Jugend für Union gespielt.