Berlin - Der 1. FC Union Berlin kann am 32. Spieltag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen. Die Mannschaft von Trainer Bjelica empfängt am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei den mit 30 Zählern punktgleichen Konkurrenten VfL Bochum (15.30 Uhr/DAZN). Beide Teams trennen zwei Punkte vom Relegationsplatz, den aktuell Mainz 05 innehat.

Bjelica kann gegen den Tabellennachbarn auf seine komplette Mannschaft zurückgreifen und hat auch in der Offensive eine große Auswahl. Allerdings haben sich die Köpenicker im Saisonverlauf als nicht treffsicher erwiesen. Lediglich 26 Treffer in bisher 31 Partien gelangen den Unionern. Das Hinspiel gewann Bochum, das am Sonntag auf Kapitän und Anführer Anthony Losilla verzichten muss, mit 3:0.

Eine Liga tiefer ist Hertha BSC sowohl weder in den Aufstiegskampf involviert noch droht der Abstieg. Hertha-Trainer Pal Dardai hat deshalb für die letzten drei Spiele drei Siege als Ziel ausgegeben. Begonnen werden soll damit in Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der Aufsteiger aus dem Saarland benötigt theoretisch noch einen Zähler zur Bannung der Abstiegsgefahr, während Hertha frei aufspielen kann.

Das Problem der Berliner: Drei Siege in Serie gelangen den Blau-Weißen zuletzt in der Spielzeit 2019/2020 in der Bundesliga unter dem damaligen Trainer Ante Covic.