Berlin - Der 1. FC Union Berlin wird auf den bevorstehenden Abschied von Leonardo Bonucci reagieren und Innenverteidiger Kevin Vogt von Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim verpflichten. Der Transfer soll nach Informationen von Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg und dpa noch am Donnerstag verkündet werden. Der 32-Jährige kam bei den Hoffenheimern in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, meist über die volle Distanz.

Der Abschied vom ausgeliehenen Angreifer David Fofana wurde schon am Nachmittag offiziell. Der 21 Jahre alte Ivorer kehrt zu seinem Stammverein FC Chelsea zurück, wie Union mitteilte.

„David hat uns mit seinem Tempo und seiner Art Fußball zu spielen mehr Tempo und Kreativität verleihen sollen. Insgesamt konnte er dies nicht so zeigen, wie er und wir es uns erhofft hatten. Nun ist ein guter Zeitpunkt gewesen, um gemeinsam zu entscheiden, dass eine Beendigung der Leihe sinnvoll ist“, wurde Geschäftsführer Oliver Ruhnert zitiert. Trainer Nenad Bjelica hatte den nahenden Abschied bereits auf einer Pressekonferenz angekündigt.