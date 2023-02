Halle (dpa) – - Die abstiegsgefährdeten Bundesliga-Handballerinnen von Union Halle-Neustadt haben die erste Neuverpflichtung für die neue Saison präsentiert. Vom Erstliga-Konkurrenten VfL Waiblingen kommt Emma Hertha in die Saalestadt. Die flexible Außenspielerin durchlief ihre Ausbildung bei der HSG Blomberg-Lippe und wechselte im Jahr 2022 zum Aufsteiger nach Waiblingen. Beim aktuellen Tabellenletzten erzielte sie in 15 Spielen insgesamt 51 Tore.

Die 20-Jährige spielte in den vergangenen Jahren in mehreren Auswahlmannschaften. Sie nahm mit der U17 und U19 an Europameisterschaften sowie mit der U20 an der Weltmeisterschaft teil. In Halle wird Hertha an der Martin-Luther-Universität ihr Lehramtsstudium fortsetzen, sie unterschrieb einen Vertrag bis 2025 für die 1. und 2. Bundesliga.