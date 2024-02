Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt konnten sich keine Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers kassierten am Samstag auf heimischem Parkett gegen den Tabellen-Fünften HSG Blomberg eine klare 20:35 (10:19)-Niederlage. Den größten Anteil am verdienten Erfolg der Gäste hatten Ona Vegue Pena (8/5), Laura Rüffieux (6) und Nieke Kühne (5). Für Halle erzielten Julia Niewiadomska (5/2) und Alexandra Lundstrom (4/2) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen liefen von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher. Blomberg zog von 3:2 (8.) auf 10:3 (19.) davon und lag bereits zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff beim 20:10 erstmals mit zehn Toren vorn. Die Gastgeberinnen bekamen in der Deckung keinen Zugriff und leisteten sich in der Offensive zu viele Ballverluste.