Die Berliner bezwingen in der Alten Försterei Arminia Bielefeld. Die Tore fallen gegen den Drittligisten erst der zweiten Halbzeit.

Berlin - Das einzige Testspiel in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte und den Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gewonnen. Gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld dauerte es aber am Samstag eine Weile, bis die Eisernen im Stadion an der Alten Försterei erfolgreich waren. Letztlich gelang der Mannschaft von Nenad Bjelica ein 2:0 (0:0) gegen den ehemaligen Bundesligisten.

Erst in der 54. Minute traf Brenden Aaronson zur Führung. Fünf Minuten später erzielte Janik Haberer das zweite Tor der Berliner. Verzichten musste Bjelica in dem Testmatch unter anderem auf Mittelfeldakteur Rani Khedira. Eine Wadenverletzung zwingt den 29-Jährigen zu einer Pause. Unter anderem Nationalspieler Robin Gosens absolvierte laut Vereinsangaben ein individuelles Training am Vormittag.

Die Unioner starten in den zweiten Saisonabschnitt in der Bundesliga mit drei Auswärtsspielen nacheinander: Am 13. Januar müssen sie beim SC Freiburg antreten, danach beim FSV Mainz 05 (19. Januar) und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar). Aktuell belegen die Eisernen den 15. Platz.