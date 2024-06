Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin bereiten sich ab dem 8. Juli auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Wie bei den Männern in der ersten Liga stehen zum Auftakt sportliche und medizinische Tests an. Insgesamt sind danach vier Testspiele geplant: Das erste am 21. Juli gegen das zweite Team des VfL Wolfsburg, eines im Kurtrainingslager in Bad Saarow (23. bis 26. Juli), Gegner wird am 24. Juli Polens Meisterinnen Pogoń Stettin sein. Am 4. August und am 8. August geht es gegen Werder Bremen und die SGS Essen.

Das erste Pflichtspiel in dieser Saison für das Team von Trainerin Ailien Poese wird die Partie in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den FSV Gütersloh (17., 18. oder 20. August) sein. Die zweite Liga startet am darauffolgenden Wochenende.