Union empfängt Bayern München zum Spitzenspiel

Berlin - Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga empfängt Union Berlin Rekordmeister FC Bayern München im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) übernähmen die Köpenicker die Tabellenführung in der Liga. Es wäre zugleich der erste Erfolg gegen die Bayern. Beide Mannschaften sind nach vier Spielen mit jeweils zehn Punkten gleichauf. Wegen des besseren Torverhältnisse führen die Münchner die Tabelle an. Union-Trainer Urs Fischer, dessen Mannschaft saisonübegreifend seit elf Bundesligaspielen ungeschlagen ist, muss auf Innenverteidiger Diogo Leite verzichten. Bei den Bayern fehlt Jungstar Mathys Tel.