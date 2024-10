Berlin - Trainer Bo Svensson wünscht sich von Mittelstürmer Yorbe Vertessen mehr Spiele auf hohem Niveau. „Wir haben keine Zweifel an Yorbes Qualitäten. Es ist nur so, wir wollen es öfter sehen“, sagte der Däne vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn). Die Verantwortlichen hätten hohe Ansprüche an Vertessen. „Es muss erkennbar sein, dass er die erfüllen will“, befand Svensson weiter.

Seit Februar trägt der Belgier das Trikot der Köpenicker. Dass er für die offensiv schwachen Eisernen bislang nur fünf Tore erzielen konnte, liegt auch an seiner Jokerrolle. Nur selten stand der Offensivspieler in der Startelf. „Ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich will aber mehr sein als ein Joker. Ich will ein Spieler sein, der von Anfang an spielt und auf den der Trainer setzt“, hatte Vertessen zuletzt geäußert.

Ein gutes Spiel gegen Dortmund reicht nicht

Svensson attestierte seinem Schützling eine gute Leistung zuletzt gegen Dortmund. Beim 2:1 erzielte der 23-Jährige sein erstes Saisontor in der Bundesliga „Er bringt viel mit. Hat Torgefahr. Sein Thema ist es, diese Qualität konstant auf den Platz zu bringen. Das braucht er. Der Konkurrenzkampf bei uns ist sehr hoch. Wir haben nicht so viele verletzte Spieler“, berichtete Svensson.

Jeder Spieler muss daher um seinen Platz kämpfen. „Da reicht nicht ein gutes Spiel gegen Dortmund oder eine gute Einwechslung. Es geht darum, dich im Training jeden Tag zu beweisen und das ist auch so für Yorbe. Ich sehe ihn auf einem guten Weg“, sagte der 45-Jährige.