Frankfurt/Main - Cheftrainer Urs Fischer hat beim 1. FC Union Berlin eine Rückkehr von Torhüter Frederik Rönnow im Bundesliga-Spitzenspiel in Aussicht gestellt. „Der Test ist heute nicht so verlaufen, dass er hätte spielen können. Da war das Risiko zu groß. Wir haben drei Tage Zeit, um es hinzubekommen“, sagte Fischer am Dienstagabend nach dem 0:2 im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt. Rönnow fehlte wegen einer Blessur und wurde erneut von Lennart Grill vertreten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es für den Tabellendritten zu Borussia Dortmund.

Beim zweiten Gegentor durch Randal Kolo Muani konnte Fischer den Ersatztorhüter nicht von Schuld freisprechen. „Beim zweiten Tor sieht er nicht glücklich aus. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann zieh sie durch, auch wenn sie falsch ist. Man muss auch sagen, dass Kolo Muani das ausgezeichnet macht“, sagte der 57 Jahre alte Cheftrainer. Grill war zunächst aus seinem Tor gesprintet, dann zurückgelaufen, bevor er von Kolo Muani überlupft wurde.