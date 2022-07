Union-Coach Fischer nach Testspielerfolg: „Bescheiden“

Noch ist das spezielle Union-Feeling nicht da. Gegen Bohemians Dublin tun sich die Eisernen im Testspiel schwer. Trainer Urs Fischer kündigt für den Berliner Fußball-Bundesligisten intensive Arbeit im Trainingslager in Österreich an.

Berlin - Behält Urs Fischer seine mäßige Samstagslaune, stehen den Profis von Union Berlin in Österreich ungemütliche Tage bevor. „Bescheiden“, grummelte der Trainer des Fußball-Bundesligisten an einem weiß abgedeckten Partytisch in der Interview-Zone des Stadions an der Alten Försterei. Fischer sprach vom Auftritt beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Bohemians Dublin. „Initiativ sein, agieren, aktiv sein im Spiel, das hat mir über 90 Minuten in der Summe gefehlt“, urteilte der Schweizer über die Partie gegen den irischen Kult-Club.

Auch Mittelfeldantreiber Rani Khedira fand deutliche Worte. „Die Fans haben uns ein schönes Spiel gegeben, wir den Fans eher weniger“, sagte er über die auseinanderklaffende Stimmungs-Leistungs-Schere vor fast 16.000 Fans. „Heute haben wir ein sehr behäbiges Spiel gesehen. Wenn wir so spielen, wird es nichts. Das war deutlich zu wenig“, monierte Khedira. Es steht also Arbeit an in den Alpen.

Am Montag in den Mittagsstunden werden die Eisernen per Charter-Jet in Salzburg landen. Von dort geht es per Bus weiter nach Neukirchen am Großvenediger. Die Aufgabenstellung ist für Fischer nach insgesamt vier Testspielen unverändert. „Das wird nochmals eine Packung geben, wo es um Intensität geht, auch konditionelle Aspekte und dann müssen wir weiter an unseren Automatismen arbeiten, den neuen Spielern unsere Prinzipien versuchen mit auf den Weg zu geben, dass sie die verinnerlichen“, forderte der 56-Jährige.

Wie in den Vorjahren ist die wesentliche Aufgabe für Fischer, ein funktionierendes Gesamtgebilde hinzubekommen, um die Union-Tugenden auch im vierten Bundesliga-Jahr zum Tragen zu bringen. Das Risiko, dass dies nach der atemberaubenden Erfolgsgeschichte mit dem Sprung auf Platz fünf in die Bundesliga-Upper-Class diesmal misslingt, ist noch zu spüren in Köpenick. Unverwüstliche Restzweifel gibt es beim Understatement-Meister ja grundsätzlich.

„Man hat schon gesehen, wenn die Mannschaft so durchmischt ist, dass Automatismen nicht so funktionieren, wie sonst“, beschrieb Fischer den für die Zeit der Vorbereitung letztlich normalen Zustand. Fast die Hälfte der 21 Akteure, die gegen Dublin spielten, ist neu bei Union oder war zuletzt ausgeliehen. Das Potenzial ist sicher da, auch wenn der neue Top-Stürmer Jordan Siebatcheu noch nicht traf.

Mehr als 30 Spieler reisen nach Österreich, darunter die viel versprechenden Nachwuchsprofis Tim Maciejewski, Laurenz Dehl und der von Fischer besonders gelobte Aljoscha Kemlein. Fehlen werden Timo Baumgartl nach seiner Krebsoperation und der noch in Corona-Isolation weilende Kevin Möhwald. Testspiele gibt es am 15. Juli gegen Dynamo Budweis und einen Tag später gegen Udinese Calcio.

Khedira vertraut auf die Union-Mechanismen. „Jetzt gilt es, die Zeit da intensiv zu nutzen, Automatismen und Abläufe reinbekommen, damit jeder weiß, was er zu tun hat, dann wird es wieder eine runde Geschichte“, sagte er.