Berlin - Der 1. FC Union Berlin braucht nach elf Pflichtspielniederlagen in Serie dringend ein Erfolgserlebnis. Die Köpenicker empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei. Präsident Dirk Zingler stärkte Trainer Urs Fischer vor der Partie in deutlichen Worten den Rücken. Nicht aus Dankbarkeit für vergangene Erfolge, „sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann“, schrieb Zingler im Stadionheft.

Die Berliner, die in der Liga nah an die Abstiegsplätze gerutscht sind, müssen auf den gesperrten Mittelfeldorganisator Rani Khedira verzichten. Die Hessen kommen in guter Form nach Berlin. Aus den letzten drei Ligaspielen holten sie sieben Punkte.