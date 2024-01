Union Berlin will in Freiburg Auswärtsmisere beenden

Berlin - Im ersten Bundesligaspiel nach der Winterpause will der 1. FC Union Berlin endlich mal wieder etwas Zählbares auf fremdem Platz mitnehmen. Die abstiegsgefährdeten Köpenicker treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg an. Union gewann in der Liga bislang lediglich seine erste Auswärtspartie am zweiten Spieltag bei Aufsteiger Darmstadt 98 (4:1). Im Anschluss folgten sechs Niederlagen.

Trainer Nenad Bjelica erwartet die zuletzt verletzten Robin Gosens, Danilho Doekhi und Sheraldo Becker zurück im Kader. Auch Neuzugang Kevin Vogt aus Hoffenheim könnte erstmals mit dabei sein. Abwehrspieler Leonardo Bonucci und Angreifer David Fofana haben den Club dagegen verlassen. In der vergangenen Saison landete Union noch einen Platz vor Freiburg und qualifizierte sich so für die Champions League. In dieser Spielzeit geht es für die Eisernen gegen den Abstieg. Sie stehen aktuell auf Rang 15. Freiburg ist Achter.