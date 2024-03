Berlin - Der 1. FC Union Berlin will mit einem Überraschungssieg beim Tabellendritten VfB Stuttgart seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz vergrößern und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Berliner peilen bei den in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagenen Schwaben am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ihren zweiten Auswärtserfolg nacheinander an. Vor dem 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga liegen die Eisernen acht Punkte vor Relegationsplatz 16.

Bjelica steht beim VfB der gesamte Union-Kader zur Verfügung. Robin Gosens dürfte nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf zurückkehren. „Wir wissen, dass wir gegen solche Gegner nicht zehn hundertprozentige Chancen kriegen. Aber die drei, vier, die du haben kannst, musst du nutzen“, forderte Bjelica.