Berlin - Der 1. FC Union Berlin verleiht Aljoscha Kemlein und Keita Endo - einer von beiden soll auf jeden Fall zurückkehren. Den Vertrag mit dem 19 Jahre alten Kemlein verlängerte der Fußball-Bundesligist in dem Zuge, für den Rest dieser Saison soll er für den FC St. Pauli in der zweiten Liga spielen. Welche Laufzeit sein neuer Vertrag beim Club aus Berlin-Köpenick hat, gaben die Unioner wie üblich nicht an.

Kemlein spielt seit 2016 beim Club aus Berlin-Köpenick und durchlief seit den D-Junioren alle Nachwuchsmannschaften. Der Junioren-Nationalspieler kam in dieser Saison in der Profi-Mannschaft in der Bundesliga zu zwei Einätzen und durfte einmal in der Champions League - gegen Real Madrid - ran.

Endo kehrt nach Japan zurück. Der 26-Jährige wird für den FC Tokio auflaufen. Er war in den vergangenen eineinhalb Jahren an Eintracht Braunschweig ausgeliehen gewesen. „Keitas Wunsch und die Leihe mit einem wahrscheinlichen Übergang in eine komplette Rückkehr nach Japan, sind für alle Seiten die richtige Lösung“, sagte Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Mitteilung. „Leider ist ihm in Deutschland der endgültige Durchbruch nicht gelungen, trotzdem blieb Keita stets positiv.“